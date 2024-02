Municipio XV, Parco Volusia, Torquati-Ribera: “Nuovo incontro pubblico per il progetto recupero dei tre casali”

Dopo gli incontri pubblici per il finanziamento per la progettazione, in questo esercizio di bilancio sono stati stanziati oltre tre milioni di euro per l’intervento di recupero dei Casali di Parco Volusia a Grottarossa. Con questo nuovo appuntamento vogliamo coinvolgere di nuovo la Comunità per la predisposizione del progetto esecutivo.

Un incontro che è frutto di un lungo lavoro e di un grande percorso del Municipio XV con Roma Capitale, che dopo l’inaugurazione del primo lotto nel 2015 durante la nostra precedente consiliatura, in questi due anni ha garantito l’apertura completa del parco e ora l’avvio del percorso di riqualificazione dei Casali.

L’appuntamento è per domani, 23 febbraio alle ore 17.30 nell’Aula Magna della Scuola Parco di Veio (Via Fosso del Fontalinetto 29B), con la partecipazione dell’Assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, che ringraziamo per aver ripreso immediatamente a lavorare sull’area dopo anni, cogliendo a pieno l’importanza che il recupero delle tre strutture ha per l’intero territorio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.