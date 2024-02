Inflazione, Istat, gennaio +0,8%

Secondo i dati definitivi di gennaio resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +0,8%, dallo 0,6% del mese precedente.

“Prosegue inarrestabile la corsa dei prezzi, che salgono dello 0,3% su dicembre. Allarmante, soprattutto, il balzo degli alimentari che rincarano in un solo mese dello 0,8% nonostante alcuni prezzi siano oramai lunari. Ora che agli agricoltori è stato ripristinato il taglio dell’Irpef agricola bisogna che il Governo prosegua con ulteriori agevolazioni e convochi agricoltori, produttori, distributori e consumatori, così da rappresentare tutta la catena che va dal campo alla tavola, facendo quegli accordi di filiera non fatti con il Trimestre Anti-inflazione. E’ inaccettabile che il latte fresco intero, nonostante oramai costi più di un litro di benzina, aumenti ancora dello 0,2% in un solo mese, addirittura +1,1% quello conservato. Che dire poi dell’olio di oliva, da mesi in testa ai rialzi annui e che sale nuovamente nonostante costi già più dell’oro fuso, +2% in un solo mese, +44,4% su base annua” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, l’inflazione a +0,8% significa, grazie al risparmio sulla voce Abitazione ed elettricità pari a 637 euro, un aumento del costo della vita pari a “solo” 181 euro su base annua, ma il problema è che servono 466 euro solo per far fronte ai rincari del 5,8% di cibo e bevande, 489 euro per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 124 euro, ma 423 sono per mangiare e bere, 445 euro per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media per una famiglia occorrono 335 euro in più per nutrirsi. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con 213 euro, 554 per nutrirsi e dissetarsi” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di gennaio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 335 423 466 554 5,8 Bevande alcoliche e tabacchi 13 16 16 17 2,4 Abbigliamento e calzature 27 38 45 51 2,2 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -572 -623 -637 -715 -13,8 Mobili, articoli e servizi per la casa 19 24 24 31 1,5 Servizi sanitari e spese per la salute 22 26 24 24 1,6 Trasporti 42 57 68 69 1,3 Comunicazioni -28 -37 -39 -41 -3,2 Ricreazione, spettacoli e cultura 9 12 14 16 0,8 Istruzione 3 7 9 12 1,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 66 90 101 107 4,1 Altri beni e servizi 67 90 89 88 3 TOTALE RINCARO ANNUO 3 124 181 213 0,8 RINCARO CARRELLO SPESA 352 445 489 577 5,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati