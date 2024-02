XV municipio, a proposito di linea ferroviaria, il punto di Daniele Torquati

“Come appreso dal comunicato di RFI, dall’11 giugno al 10 settembre la linea ferroviaria FL3 Roma – Bracciano – Viterbo sarà interrotta nella tratta Cesano – Viterbo per lavori di ammodernamento e rinnovamento tecnologico.

Quest’estate, in occasione dei numerosi disservizi sulla linea, avevamo richiesto tali interventi; ben vengano quindi i lavori, che nonostante siano stati programmati nel periodo estivo creeranno comunque disagi. Non possiamo infatti non raccogliere la preoccupazione dei cittadini del Municipio XV e del Comitato Pendolari FL3 per l’interruzione prevista e per l’inevitabile appesantimento sulla viabilità del quadrante, con un incremento del traffico sulle strade di collegamento come Via Braccianese e Cassia Bis.

Per questo, con una nota inviata alla Regione Lazio, abbiamo chiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga anche i Comuni limitrofi, finalizzato all’individuazione congiunta di soluzioni che possano attenuare i disagi. Sarà necessario garantire un servizio bus sostitutivo adeguato in termini di frequenza, tratta e orario e, a questo punto, anche riqualificare e migliorare la fruibilità dei parcheggi delle stazioni di collegamento come Cesano, La Storta e Olgiata. Il Tavolo potrà essere anche l’occasione per sollecitare e richiedere il raddoppio della linea, miglioramento infrastrutturale decisivo che auspichiamo da tempo e che continueremo a chiedere.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati