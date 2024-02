Bracciano, a teatro c’è “Alieni nati”

Notte di San Lorenzo. Tre amici si ritrovano in un parco nella notte delle stelle. Dopo aver visto una stella cadente enorme, i tre maldestri amici, spinti da un’alterazione alcolica sognano di fare qualcosa di grande e partoriscono, per gioco, l’idea di fondare un partito politico dai tratti ironici e parodistici, con l’ambizione di ottenere il più grande fallimento della loro vita. Tuttavia qualcosa di ancora più imprevedibile sta per accadere loro.

Profondamente ironico e provocatorio, lo spettacolo mette sotto la lente d’ingrandimento la società contemporanea, la sbeffeggia satiricamente ma al tempo stesso si interroga sul nostro più prossimo destino.

Con linguaggio asciutto, moderno e colloquiale, Alieni Nati racconta satiricamente le dinamiche di un mondo sempre più in crisi.

Una crisi provocata dall’uomo e a cui lo stesso uomo non sa reagire.