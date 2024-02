A proposito di vacanze (con truffa)

Una maxitruffa sui buoni vacanze erogati dal ministero del Turismo nel periodo dell’emergenza Covid, tra il 2020 e 2021, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli. Quasi 800mila euro sono stati sequestrati alla direttrice di un albergo dell’area nord della città. Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno accertato la partecipazione attiva di 2.098 persone, tutte indagate per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e quasi tutte residenti in Campania, che hanno monetizzato il bonus vacanze cedendolo alla direttrice dell’hotel ma senza usufruire di alcun soggiorno.