Italia dei Diritti segnala ancora il dissesto della rete viaria di Bracciano

Il movimento presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi di Bracciano e segnala, attraverso la responsabile in loco Ylenia Massimini, nuovamente una strada dissestata:” Parliamo di via delle Magnolie in zona Bracciano due, anche qui troviamo buche, asfalto crepato e rattoppi alla meno peggio che, oltre a creare pericolo sia di incidenti che di incolumità fisica per le persone, non mostrano di certo la parte migliore di Bracciano. Non è la prima volta che segnaliamo lo stato in cui versano le strade del comune di Bracciano e temo – conclude Ylenia Massimini – che non sarà nemmeno l’ultima”. Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna dell’Italia dei Diritti interviene sul quanto segnalato dalla Massimini:” La brava Ylenia, responsabile del movimento per l’area del lago di Bracciano, si sta muovendo bene sul territorio segnalando varie situazioni di degrado e di pericolo e, proprio nella cittadina lacustre, sta portando alla luce lo stato nel quale versano le strade. Penso che sia arrivato il momento di cominciare a segnalare anche tramite Pec e quindi in maniera più diretta, questi problemi al Sindaco di Bracciano e agli Enti preposti al controllo in modo che possano, il primo intervenire per sistemare l’asfalto le strade, gli altri controllare che la sistemazione del manto stradale venga effettuata. Non ci resta quindi che aspettare – conclude Spinelli – che arrivino riscontri positivi a questa nostra ennesima denuncia sulla cattiva manutenzione della rete viaria del comune di Bracciano”.