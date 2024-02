Rigopiano, c’è una nuova sentenza

Sentenza cambiata in Appello per la strage di Rigopiano (18 gennaio 2017) e costata la vita a 29 persone. L’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo è stato condannato a un anno e otto mesi per omissione di atti d’ufficio e falso, mentre è stato assolto invece dall’accusa di depistaggio. Per l’ex capo di gabinetto della Prefettura Leonardo Bianco la Corte ha disposto una condanna di un anno e 4 mesi mentre per il tecnico del comune di Farindola Enrico Colangeli la pena è di due anni e 8 mesi. Ventidue le assoluzioni.