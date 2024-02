Premio Semplicemente Donna, la giornalista Daniela Simonetti assume l’incarico di presidente della giuria

Un prestigioso passaggio di testimone è quello che vede protagonista la giuria del Premio Internazionale Semplicemente Donna che, da oltre dieci anni, si impegna a sensibilizzare la società civile sui fenomeni della violenza e della disparità di genere, con un capillare lavoro rivolto anche al mondo dei giovani e delle scuole.

Dopo il successo dell’XI edizione, e in vista del prossimo Concorso di borse di studio “Giù le mani, il diritto di contare”, l’Associazione Premio Semplicemente Donna saluta la Dottoressa Patrizia Macchione, a capo della giuria dal 2018, ringraziandola per l’importante lavoro svolto in questi anni e che diventerà Presidente Onorario. Ad assumere questo fondamentale incarico di guida e coordinamento sarà la giornalista Daniela Simonetti che, proprio lo scorso novembre, a Castiglion Fiorentino, ha ricevuto il Premio Semplicemente Donna 2023 nella categoria “Informazione”.

Giornalista professionista con una considerevole esperienza sia in ambito politico che sportivo, Daniela Simonetti si occupa, da anni, di violenza nel mondo dello sport: un fenomeno ancora troppo spesso sommerso contro cui si impegna, in prima linea, collaborando con numerose federazioni sportive italiane ed enti internazionali. Nel 2018 ha dato vita a ChangeTheGame, la prima associazione italiana di volontari e volontarie contro gli abusi di natura emotiva, fisica e sessuale all’interno del contesto sportivo: una realtà che accompagna le vittime, sia dal punto di vista legale che terapeutico, nel percorso di denuncia davanti agli organi di giustizia ordinaria e sportiva. Autrice del libro-inchiesta “Impunità di Gregge: sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport”, Daniela Simonetti ha, inoltre, dato impulso al protocollo tra la Procura di Milano e il CONI, volto all’emersione del fenomeno e alla tutela dei minori.

“Assumo l’incarico di presidente della giuria del Premio Internazionale Semplicemente Donna con grande entusiasmo, dopo aver visto da vicino l’impatto positivo che la manifestazione è in grado di generare sulla società – dichiara la neopresidente Daniela Simonetti – Le scelte e le iniziative operate fino ad oggi dal presidente Angelo Morelli e dalla vicepresidente Chiara Fatai sono sempre state coerenti, coraggiose e mai casuali e, per questo, hanno permesso di accendere i riflettori su storie e fenomeni oscuri e nascosti che sento vicini alla mia stessa esperienza. All’interno della giuria, il mio non sarà un ruolo formale e, seguendo l’ottima direzione già tracciata, orienterò il mio impegno ad agevolare il cambiamento culturale, coinvolgere le giovani generazioni e promuovere la creazione di reti di solidarietà sempre nuove.”

A ricoprire la carica di vicepresidente sarà Stefania Franceschini, Assessore alle Politiche Sociali, all’Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune di Castiglion Fiorentino, che da anni ospita la manifestazione. Alla presidente, alla vicepresidente e a tutta la giuria, l’Associazione Premio Semplicemente Donna augura buon lavoro.