Libri, c’è “Manziana una cittadina da raccontare”

Il libro ritratto della comunità manzianese dell’ultimo secolo

Venerdi 5 gennaio, alle 16, si è svolta nell’Aula consiliare del Comune di Manziana, la presentazione del libro “Manziana una cittadina da raccontare”, autore Francesco Mancuso. L’evento, curato dall’associazione “La Banca del Tempo Trova il tempo” APS, ha visto una partecipazione numerosissima del pubblico in sala, testimonianza di un argomento sentito da tutta la cittadinanza.

L’opera di Mancuso rappresenta il ritratto della comunità manzianese nell’arco di ottant’anni di storia, arricchito anche da collages originali dell’artista Ariane Valesqua. Durante l’evento, alcuni racconti sono stati letti dall’attrice Mariagrazia Garbarino, con l’accompagnamento musicale del maestro Vittorio Oteri, immergendo il pubblico in un’atmosfera profonda e piena di ricordi.

Il libro è basato sugli incontri che, all’interno del progetto del Comune di Manziana “In cielo e in terra. Manziana legge” (finanziato dal “Centro per il libro e la lettura”), l’associazione ha curato presso i centri anziani della zona. Una raccolta di storie di vita di persone di Manziana e Quadroni, dedicate alle loro testimonianze.

Nel suo intervento, lo scrittore Francesco Mancuso ha raccontato che la metodologia di lavoro messa in atto per il suo libro non è una novità. Infatti lo stesso approccio era già stato utilizzato per raccontare le comunità dei vicini comuni di Canale Monterano e di Oriolo Romano. Racconti personali che diventano la memoria di un paese intero, di vicende che altrimenti andrebbero dimenticate se nessuno si occupasse di tramandarle: la storia raccontata da chi i fatti li ha vissuti in prima persona e che ci dimostra che questi non sono “eventi minori”, ma il vero nucleo dell’essenza di una comunità.

Oltre all’autore, sono intervenuti il sindaco di Manziana Alessio Telloni, una rappresentanza della Libera Università dell’autobiografia di Anghiari, e la bibliotecaria della biblioteca comunale di Manziana, Giuliana Solimine. Il sindaco Telloni ha sottolineato l’importanza di questi prodotti letterari, al fine di preservare la memoria della comunità e tramandarla alle nuove generazioni. Giuliana Solimine, invece, ha introdotto brevemente l’ambizioso progetto “In cielo e in terra. Manziana legge” e la sua genesi, spiegando come nel 2023 il Comune abbia vinto un finanziamento del “Centro per il libro e la lettura”, partecipando a un bando riservato ai Comuni che sono in possesso della qualifica “Città che legge” e che quindi si impegnano costantemente nella promozione della lettura sul loro territorio. Il progetto con cui Manziana ha vinto è dedicato in gran parte a Gianni Rodari, che era fortemente legato alla cittadina di Manziana.

Intento del progetto è quello di promuovere la cultura e la lettura nel corso dell’anno di svolgimento delle attività (novembre 2023 – ottobre 2024), coinvolgendo tutte le fasce di età della popolazione.

La Banca del Tempo, che è anche sottoscrittrice del Patto per la lettura del Comune di Manziana, ha quindi proposto di partecipare al progetto occupandosi della raccolta di testimonianze dei cittadini più anziani, che ha poi portato alla pubblicazione del libro “Manziana una cittadina da raccontare”.