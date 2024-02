Ladispoli, proseguono le potature

“Sta proseguendo speditamente il programma delle potature delle alberature ad alto fusto sulle strade e negli spazi pubblici di Ladispoli”. L’annuncio è dell’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis.

“Sono già stati interessati – ha proseguito De Santis – gli edifici scolastici e parte del centro cittadino, come anche altri quartieri residenziali del nostro territorio. Insieme ai tecnici abbiamo stabilito le priorità degli interventi sulla base delle criticità rilevate e con particolare attenzione alle segnalazioni dei cittadini. L’obiettivo è quello di completare le potature su tutto il territorio cittadino. Per questo motivo sono stati stanziati nel bilancio comunale dei fondi ingenti. Ovviamente sono previste, dove sarà opportuno anche nuove piantumazioni. Ringraziamo per il prezioso lavoro svolto l’Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici, il Responsabile e la Dirigente dell’Area III”.