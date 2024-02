Gli agricoltori in protesta puntano su Roma

Questa mattina alle 7,30 da Bettolle i trattori degli agricoltori in protesta hanno superato il confine tra Toscana e Lazio. 50 trattori del comitato spontaneo Riscatto agricolo stanno venendo verso Roma attraverso la Cassia. Passando da San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Acquapendente e Viterbo, hanno superato Vetralla e si stanno muovendo lungo la via Cassia verso Roma. E’ in corso un incontro in Prefettura per concordare la protesta nella capitale. E’ previsto un presidio a via Nomentana, dalle 17 in poi.