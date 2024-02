Bracciano, la prima uscita del carnevale 2024

Hanno sfilato 12 gruppi di mascherate, 275 persone vestiti a tema, il carro dei Flinstones e di Star Word, il carretto del Mondo delle Fiabe e di Re Carnevale, la Banda di Molfetta, il gruppo Makeman, l’associazione Aps Luce del Sole, l’associazione Camminare per unire, il Clan del Frigo, il comitato di Castel Giuliano, il comitato di Pisciarelli, il rione Vigna di Valle , il rione Monte ed il rione Cartiere, l’istituto paritario di bracciano il piccolo riccio della cooperativa sociale gialla ed i bambini ed insegnanti del plesso scolastico di via dei Lecci e Pasqualetti di Bracciano.

Si ringrazia la polizia locale la protezione civile comunale di bracciano e l’associazione Misericordia per l’assistenza sanitaria.

L’agone nuovo, presente alla manifestazione si complimenta con gli Organizzatori tutti, Comune di Bracciano, per questa giornata di allegria per i giovani e per gli adulti. Ai prossimi appuntamenti. Grazie

Prossimi appuntamenti a partire dalle 14.30 domenica 11 e martedì 13 a Bracciano Centro.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo