Il caso Ilaria Salis è in cima all’agenda della sessione plenaria dell’Eurocamera della settimana prossima a Strasburgo. Gli eurodeputati dibatteranno sulla vicenda della cittadina italiana detenuta in Ungheria lunedì pomeriggio in Aula. Nel frattempo, si tratta per gli arresti domiciliari cautelari in Italia, con l’applicazione eventualmente di misure come il braccialetto elettronico.