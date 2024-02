Bracciano, teatro Charles De Foucault, va in scena “Non ti pago”

La Compagnia Partenope (Compagnia stabile presso il TMF Teatro di Canale Monterano) con la regia di Carmine Ferrara, mette in scena la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo “Non ti pago”.

Una commedia ricca di colpi di scena, rappresentata per la prima volta nel 1940, al Teatro Quirino di Roma dalla compagnia “Teatro Umoristico I De Filippo”. Una storia che si sviluppa intorno ad un “banco del lotto”, in cui Ferdinando, giocatore sfortunato, oltraggia Mario, che colleziona vincite. Questi, ha avuto il torto di aver vinto al lotto una quaterna del valore di 5.000.000 di lire con i numeri ricevuti in sogno dal papà di Ferdinando. Da qui nasce un intreccio fatto di scontri, gelosie, anatemi, invidia, minacce e contromosse che certamente terranno alta l’attenzione degli spettatori. Una commedia da non perdere!