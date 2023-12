XV municipio, Martelli: “Con Invictus, a Roma nord nessun ostacolo è insuperabile”

“Con “Invictus – Nessun ostacolo è insuperabile” domenica 3 dicembre dalle 9.00 alle 16.00 agli impianti del SapienzaSport di Tor di Quinto una giornata all’insegna dell’inclusione e per la promozione degli sport paralimpici.

Con il patrocinio di Sport e Salute e Università La Sapienza partner dell’iniziativa, quella di domenica non sarà solo una giornata dedicata all’attività fisica ma un vero e proprio appuntamento per promuovere un ambiente sportivo più inclusivo e aperto a tutti.

Con oltre dieci associazioni sportive del territorio, istruttori, allenatori e organizzazioni che si occupano di promuovere l’inclusione sociale e la consapevolezza sui diritti degli atleti con disabilità, i visitatori e gli atleti avranno l’opportunità di condividere esperienze sportive senza alcun ostacolo. Per promuovere i valori del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’inclusione, per uno sport accessibile a tutti.

Ringrazio davvero SapienzaSport per la grande collaborazione e per aver messo a disposizione gli spazi sportivi per l’iniziativa di domenica, la Consulta della Disabilità che con l’Assessora alle Politiche Sociali, Agnese Rollo, il Presidente di Commissione, Alfonso Rago, e il Comitato della Croce Rossa Italiana del Municipio XV hanno contribuito sin dai primi momenti alla realizzazione di questa giornata straordinaria.”

Così in una nota l’Assessore allo Sport e al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli