Ladispoli, open day, tutto pronto all’alberghiero

Proseguono a pieno ritmo le attività di orientamento in ingresso grazie al lavoro della Commissione dell’Istituto Alberghiero presieduta dal Prof. Claudio Narducci e composta dai docenti Giovanna Albanese, Luigi Alessio, Anna Capodacqua, Massimo Cerrocchi, Renato D’Aloia, Donatella Di Matteo, Salvatore Esposito, Emanuela Ottaviani, Carmen Piccolo, Vittorio Pirito e Rosa Torino. Le attività si svolgono sia accogliendo le classi delle Scuole Medie e guidandole nella visita dei laboratori e di tutte le strutture dell’Alberghiero, sia raggiungendo le diverse sedi degli Istituti Secondari di I Grado dislocate nel territorio (da Ladispoli a Torrimpietra, quindi Maccarese, Fregene, Valcanneto, Massimina, Manziana, Anguillara, Bracciano, ma anche Cerveteri, Cerenova, Santa Marinella e molti altri centri) dove i membri del Team di Orientamento si recano di settimana in settimana per illustrare l’offerta formativa del “Di Vittorio”. Un lavoro straordinario e capillare che sta impegnando i Docenti del Team giorno dopo giorno.

Ma naturalmente partono da domani anche gli Open day, perché l’Alberghiero di Ladispoli torna ad aprire le sue porte alle famiglie per presentare la sua storia e le sue strutture. Molte le novità di quest’anno. Si comincia sabato 2 dicembre con un “Tè Welcome”, (ore 16-18) per proseguire con l’Open night del 16 dicembre (ore 18-20) e concludere il 13 gennaio 2024 con l’Open Day (9-12:30). L’obiettivo è quello di diversificare i giorni e le fasce orarie per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie che vorranno conoscere dall’interno la vita scolastica dell’Istituto Professionale di via Federici. Nel corso degli incontri sarà possibile effettuare una visita guidata con dimostrazioni ed esercitazioni che si svolgeranno nei Laboratori di Cucina, Sala ed Accoglienza Turistica. Ad accogliere genitori e aspiranti studenti dell’Alberghiero sarà la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa, il Prof. Carlo Narducci, Funzione Strumentale e Docente Orientatore dell’Istituto Superiore “G. Di Vittorio” e i membri della Commissione Orientamento. Al desk, per tutte le informazioni, sarà presente l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.