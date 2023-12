Orchestra di fiati del conservatorio di santa Cecilia in concerto

I direttori Gianfilippo Pocorobba ha studiato Pianoforte con Vera Gobbi Belcredi, Strumentazione per Banda con Raffaello Tega, Composizione con Teresa Procaccini, Luciano Pelosi, Roman Vlad, Edgar Alandia arricchendo la sua preparazione con Karlheinz Stockhausen. Si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro ed in Direzione d’Orchestra avendo tra i suoi maestri Bruno Aprea, Daniele Paris, Leonard Bernstein. Ha collaborato con il coro giovanile di Vienna nella realizzazione della 2° sinfonia di Mahler diretta da Claudio Abbado. Ha svolto attività concertistica in veste di pianista sia solista che in varie formazioni cameristiche, di compositore e direttore di coro per importanti associazioni e festival nazionali ed internazionali. Come direttore d’orchestra ha tenuto numerosi concerti con varie orchestre sia in Italia che all’estero (Germania, Gran Bretagna, Canada, Ungheria). E’ risultato vincitore nei concorsi nazionali a cattedre nei Conservatori di Musica per gli insegnamenti di Strumentazione per Banda, Direzione d’Orchestra, Musica Corale e Direzione di Coro, Musica d’insieme per fiati. Ha fondato l’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Frosinone che ha guidato fino al 2010 e con la quale ha tenuto numerosi concerti.

All’orchestra di fiati, in particolare, ha dedicato diverse trascrizioni e composizioni. Antonio Pelizza, diplomato in Clarinetto presso il Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria, ha perfezionato la tecnica esecutiva con Roberto Catto, Jesus Villa Rojo, Hengel Gualdi, Giuseppe Garbarino presso l’Accademia Chigiana di Siena, Paolo Budini e Nicola Conte approfondendo il repertorio cameristico con Franco Mezzena presso lo Istituto Musicale “A.Benvenuti” di Conegliano Veneto (Tv) e l’Accademia Musicale Pescarese. Nel 1989 consegue il Diploma in Didattica della Musica, nel 2011 il Diploma Accademico di I^ Livello in Strumentazione per Banda con Raffaello Tega, nel 2014 il Diploma Accademico di II^ Livello in Composizione per la Musica Applicata con Maurizio Gabrieli e nel 2018 il Diploma Accademico di II^ Livello in Strumentazione e Direzione di Orchestra di Fiati con Gianfilippo Pocorobba presso il Conservatorio “S.Cecilia” di Roma. Ha compiuto studi di Composizione e Direzione d’Orchestra con Carlo Mosso e Nicola Hansalick Samale.

In qualità di strumentista ha fatto parte di compagini orchestrali e gruppi cameristici prendendo parte a concerti in importanti teatri e sale da concerto. Dal 1981 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Maestro Direttore di Complessi Bandistici, venendo citato per questa attività nel Dizionario della Musica Italiana per Banda di Marino Anesa, principale testo italiano sulla materia. Compositore ed arrangiatore, le sue opere figurano nel catalogo delle Edizioni Musicali Allemanda di Laterina (Ar) e Clivis di Roma presso la quale riveste l’incarico di Direttore Editoriale. Collabora con riviste del settore scrivendo per esse numerosi articoli di carattere storico e musicologico.

Dal gennaio 2000 al novembre 2019 ha ricoperto l’incarico di orchestrale presso la Banda Musicale della Marina Militare Italiana con la quale ha svolto, oltre ai servizi Istituzionali, attività concertistica in Italia e all’estero (Stati Uniti, Nuova Zelanda, Svezia, Spagna, Belgio, Egitto). E’esperto esterno nella sezione Musica delle Commissioni di valutazione di progetti culturali presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo. Dal 2018 ricopre l’incarico di Cultore della Materia “Composizione e Direzione per Orchestra di Fiati” presso il Conservatorio “S. Cecilia di Roma”. Dal 2019 è Fondatore e Direttore, con Gianfilippo Pocorobba, dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Santa Cecilia.