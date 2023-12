Federico Salamone aderisce ad Azione di Carlo Calenda

Nuovo ingresso in Azione nel Lazio. Il consigliere comunale di Cerveteri, Federico Salamone, ha deciso di aderire al partito di Carlo Calenda dandone notizia nel corso dei lavori del Consiglio comunale del 30 novembre scorso.

Salamone, 30 anni, laureato in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia e laureando in Giurisprudenza, alla sua prima esperienza politica, ha dichiarato: “Con grande entusiasmo entro nella squadra di Azione, convinto del progetto politico di Carlo Calenda. Il mio impegno, sarà quello di portare anche a livello cittadino il programma di Azione, quindi i valori e i principi in cui il partito si impegna a livello nazionale. Sono lieto di costruire un progetto sul territorio con due figure di spessore quali quelle di Paolo Bianchini e Alessio D’Amato”.

“Chiaramente rimane ferma la mia posizione all’interno della maggioranza nella quale sono stato eletto consigliere comunale – ha aggiunto Salamone – squadra nella quale continuerò ad impegnarmi per il raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati e sui quali già ho lavorato. L’uscita dal gruppo Consiliare di Governo Civico è dettato da una esigenza di approccio partitico alla politica e da una volontà di crescita personale che possa farmi maturare un bagaglio di esperienze da condividere all’interno della maggioranza. Ai colleghi di Governo Civico, è sentito il mio ringraziamento per l’esperienza vissuta insieme in questa prima fase di mandato certo che anche in seguito potrà esserci coesione e collaborazione”.