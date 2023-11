I raggi cosmici, storia di una scoperta che parte dal nostro territorio

Riceviamo e pubblichiamo – A conclusione della prima parte del nostro PCTO PARTICLE, in convenzione con l’INFN, gli studenti partecipanti al progetto hanno organizzato un seminario che si terrà sabato 2 dicembre p.v. presso il nuovo Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, dove sono state effettuate le misure, anche grazie al supporto da parte del gruppo sportivo dell’AM di Vigna di Valle. Il progetto ha avuto come obiettivo quello di replicare, utilizzando dei moderni rivelatori, uno storico esperimento effettuato da Domeni Pacini nel 1911 proprio nelle acque del Lago di Bracciano, che ha dato impulso alla nascita della Fisica delle particelle.

Al termine è organizzata una visita guidata del Museo nel suo nuovo allestimento, per tutti i partecipanti.

Studenti, docenti e famiglie sono invitati a partecipare. La partecipazione può essere comunicata sia tramite il Registro Elettronico (comunicazione Scuola/Famiglia 220) che inviando una mail a infoconvegni@liceovian.edu.it.

PROGRAMMA

9.30 Accoglienza

10.00 Saluti istituzionali

10.30 Prof. Valerio Bocci (INFN)

Domenico Pacini: l’esperimento nel Lago di Bracciano e la nascita della Fisica dei raggi cosmici

11.30 Studenti Liceo Vian

Il progetto PARTICLE raccontato dai protagonisti

11.50 Intervallo

12.15 Visita guidata al MUSAM