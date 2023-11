Bracciano, seminario per il contrasto alla violenza sulle donne

A Bracciano in n aula consiliare si è tenuto un seminario/workshop sul codice rosso per il contrasto alla violenza sulle donne, a conclusione di un ciclo di iniziative che hanno caratterizzato la settimana.

È stato un appuntamento di approfondimento utile in cui grazie al contributo di tecnici ed esperti si è parlato degli strumenti a disposizione di tutte e tutti per il contrasto alla violenza sulle donne.

L’interesse non può che far piacere e l’amministrazione lo coglie come un segnale forte per rilanciare questo tipo di iniziative utili a tutta la cittadinanza.

Per questo un caloroso ringraziamento va al Centro Donna del Comune di Bracciano che si è fatto promotore dell’incontro e alle relatrici l’Avv. Chiara Mambro e la dott.ssa Alessandra Migliorino.