Bracciano, l’Arma dei Carabinieri ha commemorato la Patrona Maria “Virgo Fidelis”

La cerimonia religiosa, organizzata dalla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di concerto con il Comando Compagnia CC, si è svolta nella chiesa di S. Maria Novella. Tante le Autorità presenti, tra i quali il Gen. Francesco Principe e il Col. Luigi Barbagallo.

Alla celebrazione, officiata dal Parroco Don Francisco Lopez De Macedo, hanno preso parte le massime Autorità Militari e Civili del territorio, com’è ormai tradizione.

La ricorrenza risale all’11 novembre 1949 quando Papa Pio XII, accogliendo il voto unanime dei Cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia, Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero Di Cavallerleone, promulga un “Breve Apostolico” sul postulato mariano dell’Arma dei Carabinieri, scegliendo la Virgo Fidelis quale Patrona dell’Arma – in relazione al motto araldico “Nei Secoli Fedele” – e fissandone la ricorrenza al giorno 21 del mese di Novembre, in concomitanza della ricorrenza della battaglia di Culqualber (Africa Orientale 1941), per la quale la Bandiera dell’Arma fu decorata della Medaglia d’Oro al Valor Militare, per il sacrificio del Carabinieri caduti.

Toccante l’omelia del parroco Don Francisco Lopez De Macedo e le parole “a cuore aperto” del capitano Simone Notaro, Comandante della Compagnia di Bracciano, che ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti, in special modo, i suoi collaboratori per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi.

Ha concluso la cerimonia il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, bissando i ringraziamenti all’Arma e agli altri organismi militari presenti, alle associazioni d’arma rappresentate e ai tanti colleghi sindaci intervenuti.

L’agone nuovo, presente alla cerimonia, ringrazia tutti e si augura che tali appuntamenti siano presenti sempre nell’uomo per i suoi comportamenti e nel rispetto degli altri.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo