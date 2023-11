Carlo Spinelli (IdD) esprime la propria vicinanza ai familiari di Giulia e ribadisce la necessità di modificare la legge 612 bis

” Esprimo personalmente e a nome del movimento Italia dei Diritti le più sentite condoglianze alla famiglia Cecchettin per la scomparsa della povera Giulia, vittima di un brutale assassinio che riporta alla ribalta la necessità di un cambio di rotta per i reati che vedono come vittime le donne” E’ Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti a parlare dopo il ritrovamento del corpo della ventiduenne veneta scomparsa sabato scorso. ” Ancora una volta a macchiarsi di questo orribile reato un ex fidanzato che non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale, una persona normale che mette in mostra come gli autori di questi efferati delitti non sono paragonabile ai delinquenti comuni ma sono persone che subiscono un trauma che fa deviare loro la mente. Modificare la 612 bis è necessario, si deve introdurre un sostegno psicologico obbligatorio a queste persone in modo che non possano poi sfogare la loro frustrazione contro le donne che hanno deciso di troncare una qualsiasi tipo di relazione. Stiamo portando avanti una battaglia su questo e sul rispetto della parità di genere nelle istituzioni, non si può raggiungere una cultura di parità di genere se non si rispettano le donne negli enti locali, nelle aziende, sui posti di lavoro e, in genere, nelle posizioni di comando. Bisogna intervenire immediatamente – conclude Spinelli – e non lasciare che queste povere donne siano morte invano”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti per la Politica Interna