Riuseria online Rieco, a Cerveteri come scambiare i tuoi oggetti sul portale dedicato

“Un servizio utile per dare nuova vita agli oggetti che non vengono più utilizzati: la ‘Riuseria’ online è un portale dedicato allo scambio di beni prima che questi diventino rifiuti. Il servizio è accessibile a chiunque, “anche alle associazioni di volontariato o istituti scolastici. Il portale messo a disposizione dalla società che gestisce i servizi di igiene urbana della nostra città, la Rieco S.p.A., mette in contatto gli utenti in maniera inizialmente anonima, libera e gratuita. Un modo per riutilizzare oggetti che per qualcuno hanno esaurito l’utilità mentre per altri possono trasformarsi in una risorsa preziosa. Un concetto di riduzione dei rifiuti che condividiamo e che intendiamo promuovere in tutte le forme”. Ad annunciare la nuova iniziativa messa in campo dalla Rieco spa, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Un progetto molto importante, che nasce in concomitanza della settimana europea del riciclo – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – troppo spesso infatti siamo soliti liberarci di oggetti che potrebbero avere tranquillamente una seconda vita. Quante volte abbiamo buttato via cose che avevamo in casa solamente perché superate o non più utilizzate? Sicuramente tantissime volte, anche se perfettamente funzionanti o utilizzabili. Con la “Riuseria” dunque, avremo un duplice vantaggio: il primo strettamente materiale, ovvero che un oggetto che consideravamo vecchio ritorna ad essere utile, il secondo è che diminuiremo sensibilmente la produzione di rifiuti”.

“La Riuseria è un servizio che offriamo attraverso il nostro portale Rieco a tutti i Comuni serviti per mettere in contatto – spiega il Presidente di Rieco Spa, Alberto Berardocco – tra loro gli utenti e veicolare un servizio di pubblica utilità in maniera del tutto gratuita finalizzata all’utilizzo di beni da parte di coloro che risultano più bisognosi. Uno spazio virtuale fondamentale per mettere in pratica il concetto di riduzione dei rifiuti e produzione degli stessi”.

Oggetti che, per svariati motivi, non risultano più utili per qualcuno possono diventare una risorsa per altri: elettrodomestici piccoli o grandi, mobili, telefoni. La ‘Riuseria’ è uno spazio virtuale dove è possibile dare nuova vita agli oggetti usati.

Come? E’ sufficiente collegarsi al sito www.riecospa.it, andare sulla sezione dedicata e registrarsi: una volta effettuata la prima registrazione, sarà possibile accedere nel form dedicato dove inserire i propri annunci in maniera del tutto gratuita e veloce.

Stesso percorso per chi cerca oggetti: effettuata la registrazione, sarà possibile visionare gli oggetti pubblicati dagli utenti, selezionare quello d’interesse e procedere a contattare l’inserzionista fissando un appuntamento per la visione e/o la consegna.