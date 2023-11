XV municipio, Osteria Nuova, Cavini-Cava-Betulia: “Approvato documento per nuova piazza e area giochi accanto alla scuola”

“Con il documento votato oggi intendiamo dare alla Comunità di Osteria Nuova una nuova piazza e un’area giochi mai esistite sul territorio.

Con la proposta impegniamo il Presidente Torquati e la Giunta ad avviare tutte le procedure necessarie affinché una parte dell’area antistante la scuola venga presa in carico dal Municipio XV per uso comune. L’intenzione è quella di garantire la sicurezza e l’accesso alla scuola creando un ambiente separato per poter aprire l’area in cui ad oggi sono presenti i giochi ma che non può essere utilizzata al di fuori dell’orario scolastico.

Consegnare un’area ad un territorio privo di spazi di condivisione significa rinforzare il senso di Comunità di uno dei quartieri più periferici del nostro Municipio, ricreare la rete sociale, consentire ai cittadini di tornare a vivere le piazze e le strade delle periferie di Roma Nord e proseguire nell’impegno di azzerare le differenze tra i quartieri più centrali e quelli più estremi.”

Così in una nota il Presidente del Consiglio del Municipio XV, Stefano Cavini, e le Presidenti di Commissione Ambiente e Scuola, Egle Cava e Rossana Betulia.