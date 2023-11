XV municipio, Case Di Comunità, Torquati-Rollo: “Ok conferenza dei servizi per Cesano e via Cassia 472”

“Ringraziamo le Commissioni alle Politiche Sociali e PNRR del Municipio XV, con i Presidenti Alfonso Rago e Claudio Marinali, che riunite in forma congiunta con Asl Roma 1 hanno fatto il punto sulle nuove Case di Comunità di Cesano e Via Cassia 472.

A conclusione di tutte le Conferenze dei Servizi, chiuse con esito positivo per entrambi i presidi, la programmazione prende finalmente forma con l’avvio dei lavori, come comunicato da Asl Roma 1, previsto per l’inizio del 2024 con la fine degli interventi nel 2025. Un ulteriore tassello possibile grazie al lavoro congiunto tra Municipio XV e ASL Roma 1 che con l’impiego dei fondi PNNR per il potenziamento della sanità territoriale garantirà la nascita di due nuovi poli sanitari di prossimità sul nostro territorio; uno a Cesano nell’edificio che ospitava l’ex Circolo Sottoufficiali della Caserma e l’altro sulla Cassia all’interno della Cittadella del Sociale.

Dal 2014, giorno in cui per la prima volta abbiamo votato un atto per sostenere questa idea, il lavoro è stato continuo per quasi dieci anni, sia in maggioranza che in opposizione; oggi, anche grazie alla sensibilità sempre dimostrata da parte di Asl Roma 1, con le due Case di Comunità rinforziamo la rete di servizi pubblici per la collettività, avviciniamo i presidi al cittadino e potenziamo l’assistenza ai più fragili.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.

Anche Rago e Marinali

“A conclusione delle conferenze dei servizi, chiuse tutte positivamente, e con la Commissione congiunta di oggi per le Politiche Sociali e il PNRR si procede speditamente con la programmazione delle due nuove Case di Comunità di Via Cassia 472 all’interno della Cittadella della Solidarietà e di Cesano nei locali dell’ex Circolo Ufficiali.

Un impegno congiunto tra Asl Roma 1 e Municipio XV – per cui ringraziamo il Presidente Daniele Torquati e l’Assessora Agnese Rollo da sempre convinti e a lavoro da dieci anni per la realizzazione delle due strutture – rafforzato dall’impiego dei fondi PNRR per la sanità territoriale per cui, come comunicato da Asl Roma 1, sarà possibile avviare i lavori già all’inizio del prossimo anno, rispettando quindi le scadenze previste dal PNRR.

Con le nuove Case di Comunità andiamo incontro alle esigenze del Municipio XV, territorio esteso ed eterogeneo, e mettiamo a disposizione della cittadinanza servizi sanitari e sociosanitari nell’ottica dell’avvicinamento della soglia medica e sociale alla Comunità.”

Così in una nota i Presidenti delle Commissioni Politiche Sociali e PNRR del Municipio XV, Alfonso Rago e Claudio Marinali.