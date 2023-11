“UN CEROTTO PER AMICO” PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN ESCLUSIVA SU RAI YOYO E RAIPLAY

Evitiamo gli incidenti domestici e se proprio capitano impariamo che cosa fare.

Arriva su Rai Yoyo, da lunedì 20 novembre, un nuovo programma originale Rai per aiutare bambini e familiari a riconoscere, prevenire ed evitare situazioni di pericolo in casa e non solo, con qualche nozione elementare di primo soccorso.

E’ “Un cerotto per amico”, il nuovo programma Rai Kids che si rivolge direttamente ai bambini dai 3 ai 7 anni. Appuntamento dal 20 novembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.35 su Rai Yoyo, e su RaiPlay con il boxset completo con tutte le puntate.

Protagonisti della trasmissione sono il pediatra Andrea Cagliero, e il popolare pupazzo Lallo, già protagonista de “La Posta di Yoyo”. Ogni giorno, Lallo il Cavallo arriva nello studio del pediatra, raccontando gli incidenti domestici in cui sono incorsi i suoi numerosissimi parenti e suggerendo stravaganti rimedi di pronto soccorso. Il pediatra Andrea, con un linguaggio semplice e un atteggiamento rassicurante, mostrerà, supportato da “un libro animato”, le precauzioni da adottare in ogni ambiente, per poter giocare e divertirsi in sicurezza.

I contenuti delle puntate aiuteranno anche i grandi ad assumere comportamenti finalizzati ad eliminare o almeno a ridurre i rischi di incidenti. La letteratura scientifica, infatti, evidenzia che circa la metà degli infortuni domestici, che coinvolgono i bambini, si verificano in presenza di adulti. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nei paesi occidentali gli infortuni domestici rappresentano la prima causa di morte per i bambini e oltre il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto ad infortunio.

Il programma ha il patrocinio della SICuPP, Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche.

In ogni puntata verrà anche evidenziata l’importanza del 112 come numero di emergenza salvavita. La sigla finale è caratterizzata da un simpatico brano rap che ricorderà ai bambini come e quando chiamare il numero di emergenza 112.

“Un cerotto per amico” è un programma di Elena Piras, Janna Cairoli scritto con Danilo Bertazzi e con la collaborazione del dott. Andrea Cagliero. La regia è di Emanuela Esposito.

Antonio Ranalli