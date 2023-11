Il Pd del litorale Roma-Nord chiama a raccolta

Riceviamo e pubblichiamo – Quella di sabato 11 è stata una bella manifestazione, un banco di prova che abbiamo superato, dimostrando che l’alternativa c’è!

Ora il lavoro spetta a noi. A partire dall’iniziativa di sabato 18 Novembre per scrivere assieme ai circoli del litorale Roma-Nord le politiche del territorio.

Sarà un’iniziativa interessante aperte agli iscritti e simpatizzanti di tutta la zona nord della provincia di Roma.

Partiremo dal documento redatto dalla conferenza programmatica della provincia di Roma per costruire assieme ai circoli un percorso partecipativo per scrivere assieme una nuova storia per il nostro territorio!

Appuntamento alle 9.30 di sabato 18.11, presso il teatro Charles de Foucauld in via delle palme.