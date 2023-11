Roma Tre, oggi l’iniziativa “Diritti umani e civili nella Repubblica di Turchia”

Oggi a partire dalle ore 15,30 presso l’Aula Magna del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre in via Ostiense 159 a Roma si tiene l’iniziativa “Diritti umani e civili nella Repubblica di Turchia”.

Partecipano il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, il Fumettista Zerocalcare, Claudio Marotta, Capogruppo Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Lazio, Giovanni Russo Spena, portavoce comitato “Libertà per Ocalan”, Zilan Diyar, del Movimento delle Donne Curde, Mauro Palma, Giurista, Marco Grimaldi, Vice Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei Deputati, Newroz Uysal Aslan, Deputata HEDEP in Turchia, Faik Özgür Erol, Avvocato di Öcalan e Arturo Salerni, Avvocato.

Porta il proprio saluto Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università Roma Tre. Introduce Enrica Rigo, Docente di Filosofia del Diritto dell’Università Roma Tre.

“Un appuntamento importante all’Università Roma Tre – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – al centro del quale ci saranno le questioni internazionali e che ci consentirà insieme a politici internazionali, a personaggi della cultura come Michele Zerocalcare e giuristi e figure del mondo giuridico di primaria rilevanza nazionale come Arturo Salerni e Giovanni Russo Spena, ma soprattutto Mauro Palma già garante nazionale dei diritti dei detenuti e Commissario Europeo sulla tortura, di affrontare l’attualità dello scenario mediorientale da un altro punto di vista”.