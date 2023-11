Municipio XV, ora (dopo via CAssia 724) intervento a La Storta

Con l’intervento avviato oggi per la demolizione del chiosco di Via Cassia 724, proseguiamo nelle attività di ripristino del decoro urbano del nostro territorio; operazioni che appunto riguardano anche la rimozione di strutture private ormai dismesse da anni ma mai rimosse.

E’ per questo che a questo punto appare quanto mai urgente e non più rimandabile anche la demolizione del chiosco di Via Cassia 1694, a La Storta, davanti alla scuola Tomassetti.

Una struttura per cui la prima richiesta di rimozione del Municipio alla proprietà risale ormai a maggio scorso e per cui, in attesa dell’intervento che nonostante i solleciti non c’è ancora stato, abbiamo intanto chiesto alla nostra Direzione Tecnica la predisposizione della diffida di intervento in danno.

Confidiamo di ricevere nei prossimi giorni anche la data per la rimozione di questa struttura”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio, Tommaso Martelli.