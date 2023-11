Tram 8, Picone (Lega): “Crolla un albero sul tram 8, cosa dicono Gualtieri e Patanè?”

Questa mattina intorno alle ore 7 lungo viale Trastevere altezza via Pascarella è caduto un albero che prima si è adagiato sulla linea aerea e poi è atterrato sul tram 8 in corsa. Poteva essere una tragedia e solo il caso ha evitato il peggio, ma non possiamo non ricordare come in tutte le Commissioni Trasparenza che si sono svolte in Municipio XII sui vergognosi lavori di manutenzione straordinaria della linea 8, durati circa 6 mesi oltre il previsto ma con opere ancora non ultimate e con forzature evidenti sulla riapertura, la parte politica intervenuta ha sempre sbandierato la contestuale cura e potatura delle alberature presenti lungo la linea o perlomeno all’interno della pertinenza del Municipio XII. Il fatto di avere la linea ferma per lavori avrebbe infatti garantito maggiore facilità negli interventi. Oltre le bugie anche l’incapacità nella programmazione degli interventi. Quanto accaduto oggi è quindi ulteriormente grave e necessita da parte nostra di ulteriori approfondimenti a tutela e difesa di tutti i cittadini romani e dei residenti.

E’ quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della LEGA al Municipio XII