Virginia Raggi a “Giù la maschera” su Radio 1 Rai

“Ho trovato inopportuno aver pubblicizzato questa sponsorizzazione un mese prima del 28 novembre, che è la data nella quale si deciderà quale sarà la città che ospiterà Expo nel 2030”. Lo ha affermato la presidente della Commissione speciale del Comune di Roma per Expo 2030, Virginia Raggi, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa. Nei giorni scorsi la Roma calcio ha annunciato la sponsorizzazione della Riyadh Season, che rappresenta la candidatura di Riyad verso l’Expo 2030, per cui è in lizza anche il comune di Roma.

“Premesso che la Roma e la Lazio sono due club privati, e quindi possono decidere di farsi sponsorizzare da chi vogliono”, ha affermato l’ex sindaco di Roma e oggi consigliere comunale, “Io avrei gradito e sperato che questa sponsorizzazione potesse diventare pubblica il 29 novembre, il giorno dopo, proprio perché si sta correndo l’ultimo miglior per riuscire a portare a casa questo risultato”.