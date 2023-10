“Forio Prevention day”, via alla prima edizione

Si è svolta al Cinema delle Vittorie la prima edizione del “Forio Prevention day”, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione per la prevenzione oncologica, organizzata dal Comune di Forio con il coordinamento medico-scientifico del prof. Giacomo Cartenì (già primario del reparto di Oncologia Medica del Cardarelli di Napoli e proff. dell’Università Vanvitelli).

L’assessore alla Sanità, Angela Albano, ha fortemente sostenuto il progetto: “Questa sarà la prima di altre giornate. Stiamo lavorando ad un progetto molto ampio perché la prevenzione è fondamentale per combattere un nemico invisibile”. L’impegno e l’obiettivo del Comune di Forio, infatti, è quello di attivare un percorso che porti alla creazione di una rete tra i comuni dell’isola d’Ischia.

L’iniziativa, alla quale hanno partecipato medici, volontari e scuole del territorio, ha visto gli interventi di specialisti ed esperti che hanno affrontato i temi legati alla cura e alle sane abitudini di vita per un’efficace prevenzione. In quest’ottica, il prof. Cartenì ha presentato il Progetto Kerubin, che consente la realizzazione di una rete sanitaria moderna e innovativa. Telemedicina, ospedale virtuale, cartella digitale, rapporto costante e diretto con medici ed esperti, comunicazione in tempo reale di problematiche e soluzioni, legate non soltanto ai pazienti oncologici, ma alle diverse patologie che possono insorgere nella vita di ciascuno di noi: grazie a Kerubin è possibile sviluppare un sistema integrato di competenze e comunicazione, in grado inoltre di coadiuvare e migliorare la qualità dei servizi di presidi ospedalieri, strutture sanitarie accreditate, medici specialisti e medici di base.

Sono intervenuti a Forio il prof. Aldo Filosa (già responsabile della Microcitemia e Malattie Rare dell’ospedale Cardarelli), la dott.ssa Maria Lanzillo (specialista in nutrizione oncologica dell’ospedale Cardarelli) e il dott. Maurizio Matarese (specialista in oncologia all’ospedale Rizzoli di Ischia).

A fare gli onori di casa anche il sindaco Stanislao Verde: “Il 30% delle morti per malattia oggi sono riconducibili ai tumori. La prevenzione è lo strumento più efficace per poter limitare questi numeri che oggi hanno dimensioni catastrofiche”.

Tre sono i tipi di prevenzione che i cittadini possono fare ha spiegato il proff. Cartenì: “Quella primaria, legata allo stile di vita e all’alimentazione; la secondaria che comprende gli screening e la diagnosi precoce fondamentali per intervenire in tempo; la terziaria, quando la malattia si è manifestata, è il cercare di limitare i danni”.

Numerosi gli amici dell’iniziativa che hanno dato il loro sostegno all’iniziativa inviando video messaggi per ricordare ai presenti l’importanza della prevenzione per prendersi cura di se stessi e delle persone a cui vogliamo bene: Maria Grazia Cucinotta, Maurizio De Giovanni, Nicola Savino, Vittorio Brumotti, Viola Ardone, Emanuela Aureli, Dario Ballantini, Manila Nazzaro, Federico Pini, Crytical, Raimondo Todaro e Francesca Tocca, Valerio Scanu, Mario Ermito, Francesca Alotta, Graziano Scarabicchi, Vito Andriani, Antonio Mezzancella.