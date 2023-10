Ladispoli e il Fair play

Riceviamo e pubblichiamo – Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, nato nel 1994, è membro del Comitato Internazionale per il Fair Play e membro del Movimento Europeo Fair Play.

La città di Ladispoli inizia l’iter di adesione al comitato nazionale FairPlay. Iniziativa elaborata e proposta dal consigliere delegato alle federazioni e Enti sportivi, dottor Stefano Fierli. Il primo cittadino Alessandro Grando ha ricevuto presso l’aula consiliare il Presidente del comitato nazionale Fair Play il commendatore Ruggiero Alcanterini.

La visita ha posto importanti basi per annettere il comune di Ladispoli al comitato nazionale, importante strumento per divulgare i valori dello sport come esige il decalogo stesso del Fair Play.

L’incontro ha dato seguito anche ad un progetto condiviso con il delegato allo sport Fabio Ciampa e la consigliera Lorena Panzini denominato premio Fair Play . Un alto riconoscimento dei valori dello sport da aprire anche alla società civile.

All’incontro erano presenti la funzionaria Ufficio sport dott.sa Rita Peirani, il concittadino Fabrizio Pellegrini esponente di benemerite associazioni riconosciute del Coni e il responsabile pubbliche relazioni e rapporti istituzionali del Fair Play Alessandro Alcanterini.