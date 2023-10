Inflazione, Istat, settembre +5,3%

Secondo i dati definitivi di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua scende al 5,3%, dal 5,4% del mese precedente.

“Calo risibile e illusorio. La discesa dell’inflazione annua non solo è con il contagocce, ma è pure illusoria. I prezzi, infatti, pur se ormai stellari continuano lo stesso a salire dello 0,2% rispetto ad agosto. Per questo urgono interventi seri per ridurre l’inflazione, ad esempio stracciando l’inutile disegno di legge sulla concorrenza che non fa nulla per le famiglie, prevedendo l’abolizione delle penali per abbandonare le compagnie telefoniche o le offerte indicizzate all’inflazione, proibire Shrinkflation e overpackaging, dare una definizione di prezzo anomalo, rinviare la fine del mercato tutelato dell’energia sia per le famiglie che per i condomini, solo per fare degli esempi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a +5,3% significa un aumento del costo della vita pari a 1451 euro su base annua. Di questi, nonostante il calo della divisione dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, da +9,9% di agosto a +8,5%, ben 654 euro servono solo per far fronte ai rialzi di cibo e bevande, 691 euro per il carrello della spesa a +8,1%, anche questo in consistente riduzione (era +9,4% nel mese precedente). Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 1323 euro, di cui 590 per mangiare e bere, 627 euro per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media per una famiglia la stangata è di 1043 euro, 479 per nutrirsi, 508 euro per la spesa di tutti i giorni. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata pari a 1629 euro, 781 per sfamarsi e 818 euro per il carrello della spesa” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di settembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 479 590 654 781 +8,5 Bevande alcoliche e tabacchi 17 21 20 21 +3,2 Abbigliamento e calzature 32 45 58 69 +2,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 65 68 72 80 +1,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 67 86 82 81 +5,0 Servizi sanitari e spese per la salute 24 27 28 29 +1,7 Trasporti 148 209 223 246 +5,1 Comunicazioni 2 2 3 3 +0,3 Ricreazione, spettacoli e cultura 46 58 72 82 +3,9 Istruzione 2 3 6 6 +1,1 Servizi ricettivi e di ristorazione 77 105 120 119 +6,4 Altri beni e servizi 83 109 113 113 +4,0 TOTALE RINCARO ANNUO 1043 1323 1451 1629 +5,3 RINCARO CARRELLO SPESA 508 627 691 818 8,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati