Corrado Melone, “Home sweet Rome”, un’anteprima tutta per noi

“Ragazzi, vi anticipo che siete rientrati nel gruppo di centoquaranta alunni che avrà la fortuna di assistere a una bellissima sorpresa”.

Così esordì un giorno la nostra professoressa di Italiano, Jessica D’Aurea, creando tra noi alunni un clima di attesa che continuò fino al giorno prima del grande evento, quando finalmente lei ci rivelò che avremmo assistito all’anteprima di una nuova serie tv della RAI.

Il 3 ottobre finalmente giunse e, insieme ad altri alunni di prima Secondaria e quinta Primaria, siamo partiti per la nostra prima esperienza di classe, direzione Roma o meglio cinema Farnese a Campo de’ fiori.

Che gioia indescrivibile cominciare il nostro cammino insieme con una passeggiata per le strade di Roma, attraversare il mercato colorato e vivace di Trastevere e poi scoprire, proprio lì, l’ingresso del cinema che ci avrebbe ospitati.

Sapevamo che sarebbe stato un evento importante; infatti oltre ai nostri professori c’era il nostro Dirigente scolastico, Riccardo Agresti ad accompagnarci. Non ci sbagliavamo, all’ingresso del cinema c’erano delle telecamere che facevano riprese a noi ragazzi, ma soprattutto agli attori, alle registe, ai dirigenti della RAI che man mano arrivavano.

Nel cinema siamo stati accolti con grande affetto da tutto il personale che ci ha fatto accomodare e, con nostra grande sorpresa, sulle poltrone abbiamo trovato un omaggio per tutti noi: una shopper colorata, con il logo di RAI Gulp.

Pochi attimi e un dirigente ha cominciato a presentare l’evento, ovvero l’anteprima delle prime due puntate di una nuova serie tv pensata per noi ragazzi, intitolata “Home sweet Rome”, in onda su RAI Gulp e disponibile su RAI Play.

Dopo le prime scene, abbiamo capito che si trattava di una serie bellissima, divertente che riusciva a tenerci incollati alla storia perché trattava temi molto vicini a noi: amicizia, bullismo, paure, mancanze, famiglia e questo solo nelle prime due puntate!

La protagonista è Lucy, una ragazza americana che si trasferisce nella bellissima Roma dopo la morte di sua madre; suo padre è un archeologo che un giorno conosce per caso una giovane pop star italiana, tra loro scoppia l’amore e decidono di vivere insieme; per Lucy all’inizio non è semplice lasciarsi andare con Francesca, la nuova compagna del padre, ma la musica le legherà e il loro rapporto migliorerà sempre più.

Lucy naturalmente sentirà molto la nostalgia della sua migliore amica e delle sue abitudini, si sentirà diversa in questa nuova città, con nuovi amici che spesso la tratteranno con distacco, facendola sentire una “diversa”, ma Lucy non si arrenderà e…noi non vediamo l’ora di continuare a vedere questa meravigliosa serie tv.

Ci siamo emozionati e divertiti durante la visione di queste prime due puntate, ma le sorprese non erano finite per noi, abbiamo avuto la possibilità di intervistare gli attori, le registe e la produzione, ma anche alcuni di noi sono stati intervistati e siamo riusciti a farci autografare le nostre bellissime shopper.

Noi consigliamo a tutti di seguire “Home sweet Rome” per tantissimi motivi: si svolge a Roma e ci sono delle scene bellissime della nostra capitale, la colonna sonora è fantastica, le canzoni della pop star Francesca sembrano cantate da una sirena e i testi contengono molti suggerimenti per noi ragazzi, specialmente quando siamo un po’ giù di morale, molti di noi si sono sentiti coinvolti da alcune situazioni come la solitudine, il bullismo, le amicizie importanti e tanto altro.

Dobbiamo ringraziare anche i protagonisti che hanno risposto alle nostre domande, ci hanno dato dei consigli, ci hanno raccontato le loro storie, i sacrifici che fanno, l’impegno che c’è dietro una serie tv, abbiamo capito che bisogna studiare e impegnarsi per raggiunger un bel risultato in ciò che si fa.

Siamo tornati a casa emozionati, con il desiderio di vedere le nuove puntate di “Home sweet Rome” e consigliarla a tutti i nostri amici. In conclusione, scattare come nostra prima foto nella Scuola Secondaria quella di tutti noi, alunni della 1A, con gli attori della serie, il Preside Agresti e le nostre professoresse Aiello e D’Aurea ci rende felicissimi e non vediamo l’ora di vivere insieme altre mille esperienze.

Gli alunni della 1A secondaria “Corrado Melone”