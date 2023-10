XV municipio, dal 16 sfalcio-banchine su via Flaminia

“Come comunicato da Anas, a seguito delle richieste del Municipio, a partire da lunedì 16 ottobre saranno avviati i lavori di sfalcio delle banchine laterali di Via Flaminia nel tratto interno al Grande Raccordo Anulare.

Gli interventi, che salvo imprevisti dovrebbero concludersi entro la fine della settimana successiva, dovranno necessariamente per ragioni di sicurezza svolgersi in orario diurno. Come concordato con Anas però i lavori saranno svolti il più possibile sempre contro traffico. Nelle prime ore del giorno quindi le squadre interverranno sulla carreggiata in direzione fuori Roma e nel pomeriggio nella carreggiata opposta. Nel tardo pomeriggio del 26 ottobre, considerata la partita in programma allo Stadio Olimpico, i lavori saranno invece sospesi proprio al fine di evitare maggior traffico.

Gli interventi prevedono un cantiere mobile e restringimento di carreggiata regolato anche da movieri. Siamo soddisfatti che tali interventi a differenza del passato, dopo i lavori del settembre dello scorso anno inizino ad avere una regolarità; tale cadenza, che certamente potrà essere migliorata nel tempo, è frutto della programmazione e la concertazione tra enti per cui ringraziamo Anas.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati