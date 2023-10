Regione Lazio, la Garante dell’infanzia Sansoni in visita nelle scuole

Continua il lavoro su tutto il territorio per la Dott.ssa Monica Sansoni, Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, che ha avviato una serie di visite ed incontri nelle scuole laziali. L’obiettivo è quello di intraprendere attività mirate alla sensibilizzazione, alla formazione e alla prevenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Le attività, che saranno programmate nei vari territori del Lazio, vedranno la collaborazione delle forze dell’ordine per informare, per prevenire e, qualora si rilevi la necessità, anche di intervenire per arginare e contrastare le varie forme di devianza giovanile, di bullismo e di cyberbullismo che possano vedere il coinvolgimento dei giovani.

La Garante, che ha già incontrato alcuni dirigenti scolastici che hanno manifestato l’esigenza di un supporto concreto per alcune criticità, proseguirà il tour negli istituti comprensivi del Lazio, in modo da avere un quadro chiaro delle principali criticità riscontrate nell’ambito della propria comunità educativa.

«Lo scopo degli incontri – ha precisato la Dott.ssa Sansoni – è quello di creare una rete che veda coinvolti gli istituti scolastici e tutte le Istituzioni legate ai territori in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. È infatti necessario sensibilizzare e formare una proposta culturale, affinché il contrasto delle situazioni a rischio resti solo l’ultima azione da adottare, solo nei casi limite in cui si è dimostrata vana ogni forma di prevenzione. In questo quadro di riferimento – ha concluso la Sansoni – è indispensabile attivare anche un dialogo costante con i genitori. Il nostro impegno porterà ad elaborare anche un quadro di iniziative, con lo scopo di estendere la cultura del ben vivere nei territori, creando una sensibilità civica».