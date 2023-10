XV municipio, c’è l’avviso per iniziative culturali e attività ricreative e sportive

“C’è tempo fino al 3 novembre per poter partecipare al nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi utili alla realizzazione di iniziative culturali e attività ricreative e sportive nel Municipio XV.

Un bando aperto alle associazioni e agli organismi senza fini di lucro che potranno così richiedere un contributo fino a 800 euro o comunque non superiore all’85% del valore complessivo delle iniziative.

Una nuova opportunità per il territorio e a sostegno delle associazioni culturali, di volontariato e sportive, per proseguire e rafforzare la rete che con fatica dopo anni abbiamo ricostruito tra amministrazione e realtà associative; per restituire un nuovo piano della cultura a questa parte della città che finalmente da due anni si è riappropriata dei propri spazi urbani con iniziative culturali, sportive e di intrattenimento.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessoe alla Cultura, Tatiana Marchisio