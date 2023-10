Polizia di Roma capitale, a proposito del compleanno numero 153

il Comandante della Polizia Metropolitana di Roma, Maria Laura Martire, ha partecipato alle celebrazioni del 153° Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia di Roma Capitale in Piazza del Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri.

“Negli ultimi mesi si sono molto intensificati i rapporti e la collaborazione tra le due polizie locali, in un clima di stima e fiducia reciproca, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e intensificare i controlli sul territorio, come è accaduto nel mese di agosto quando la Polizia Metropolitana ha fornito, su richiesta della Prefettura, importanti servizi di pattugliamento nel Municipio X ad Ostia” – ha evidenziato il Vicesindaco Metropolitano, Pierluigi Sanna – “Significativa è stata anche la partecipazione delle squadre d’onore delle due polizie locali alla Parata per la Festa della Repubblica il 2 giugno, occasione in cui hanno sfilato insieme per la prima volta nella storia dei due Corpi”.