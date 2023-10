Ladispoli, la biblioteca comunale ricorda Italo Calvino

L’amministrazione comunale di Ladispoli ricorda che il 15 ottobre 2023 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino: romanziere, scrittore, giornalista, intellettuale di spicco della letteratura italiana tra i più amati anche all’estero. La Biblioteca Comunale Peppino Impastato vuole omaggiarlo dedicando tutto il mese di ottobre alla sua scoperta e conoscenza e, per coinvolgere il pubblico più giovane del territorio, presenta degli incontri suddivisi per fascia d’età, che permetteranno di esplorare l’universo “cosmicomico” di Calvino attraverso le sue molteplici opere.

Gli appuntamenti saranno tenuti e curati dall’Associazione Aperta Parentesi, e si terranno nelle seguenti date:

Lunedì 16 ottobre alle ore 16:30, laboratorio grafico-narrativo dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni: attraverso la letture di racconti di Fiabe Italiane i partecipanti saranno stimolati ad affrontare una riflessione partecipata sulla figura di Italo Calvino, la sua fantasia, i suoi temi e le sue idee. Seguirà la realizzazione di un “quadro parlante”, associando la forza delle immagini e dei disegni a quella delle parole.

Martedì 24 ottobre alle ore 16 e 30, laboratorio grafico-pittorico dedicato ai bambini dai 5 ai 7 anni: verranno letti alcuni racconti di Fiabe Italiane e successivamente i bambini realizzeranno un disegno per “illustrare” quanto ascoltato: ciò permetterà loro di interiorizzare la conoscenza di questo grande autore italiano e coltivare la creatività, esercitando le abilità manuali, fondamentali per questa fascia d’età.

Lunedì 30 ottobre alle ore 16 e 30, laboratorio grafico-poetico dedicato ai ragazzi dagli 11 a 13 anni: lettura di brani tratti dai maggiori racconti di Italo Calvino e condivisione di pensieri, emozioni e riflessioni. I ragazzi saranno poi guidati nella realizzazione dei calligrammi, poesie grafiche o visuali, create per essere guardate oltre che lette: sarà un modo per scoprirsi poeti e narratori, disegnando un oggetto collegato al tema principale del componimento ed esercitando la creatività accanto alla prova pratica della potenza della poesia. Tutti gli incontri sono pensati per offrire un’esperienza nuova, stimolante e che permetterà ai bambini ed ai ragazzi di conoscere, con modalità diverse, un autore che li accompagnerà per gran parte del percorso scolastico e che, se vorranno, sarà anche uno speciale compagno di viaggio durante la loro crescita! La partecipazione è libera e gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.