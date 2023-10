I principali produttori di latte crudo bovino, ovino, caprino e bufalino in UE nel 2021

Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 3 ottobre 2023 è stata resa pubblica la comunicazione in merito alla pubblicazione delle cifre relative alla produzione di latte crudo, a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il latte è un elemento fondamentale dell’industria alimentare in Europa e nel mondo intero. L’UE è da tempo uno dei principali produttori di latte a livello mondiale. Nel 2021, questa posizione di prestigio è stata mantenuta grazie a diversi fattori chiave. Innanzitutto, la vasta estensione di terre agricole, la tradizione di allevamento del bestiame e il clima favorevole in molte regioni europee, che forniscono un ambiente ideale per l’allevamento delle specie bovine, ovine, caprine e bufaline.

Nel 2021, all’interno dell’Unione Europea (UE), ci sono stati diversi paesi che hanno giocato un ruolo significativo nella produzione di latte proveniente da specie bovine, caprine, ovine e bufaline.

Ecco un’analisi dei principali produttori per ciascuna specie.

Specie Bovina

La produzione totale di latte crudo bovino nell’Unione Europea è stata di circa 154 milioni di tonnellate.

Con oltre il 20% della produzione totale europea, la Germania è stata il principale produttore di latte bovino nell’UE nel 2021.

A seguire, con circa il 16%, la Francia, con una tradizione lattiero-casearia consolidata.

Con il 9.6, 9 e 8% rispettivamente, Polonia, Paesi Bassi e Italia, hanno contribuito in modo significativo alla produzione complessiva nell’UE.

Specie Ovina

La produzione totale di latte crudo ovino nell’Unione europea è stata di circa 2,983 milioni di tonnellate.

La Grecia è il principale produttore di latte ovino nell’UE nel 2021, con una quota che rappresenta quasi il 32% del totale.

Anche la Spagna ha una forte presenza nell’industria del latte ovino, con oltre il 19% della produzione di latte crudo ovino totale.

Seguono Italia, Romania e Francia con produzioni intorno al 16% – 15%.

Specie Caprina

La produzione totale di latte crudo caprino nell’UE è stata di circa 2,490 milioni di tonnellate. La Francia è stata il principale produttore di latte di capra nell’UE nel 2021, con una produzione notevole pari al 28% del totale.

Anche la Spagna, con il 21% del totale, ha una produzione significativa di latte di capra all’interno dell’UE.

Seguono Paesi Bassi, Grecia e Romania con una quota del 10 – 15%.

Specie Bufalina

La produzione totale di latte crudo bufalino nell’Unione europea è stata di circa 0,292 milioni di tonnellate.

L’Italia è stata il principale produttore di latte di bufala, con l’88% della produzione totale dell’UE nel 2021, principalmente utilizzato per la sua celebre mozzarella di bufala.