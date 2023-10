Fotografia d’autore di Andrea De Ieso a Trevignano Romano.

Tre giorni all’insegna della fotografia, di ritratti in questo caso. Sono quelli proposti alla galleria “Antonella Rizzo” (via Piero Ginori Conti, 8, 00069 Trevignano Romano), dove è previsto l’evento di “Attraverso lo specchio. La foto come riflesso”, un progetto fotografico ideato da Andrea De Ieso. Tre giorni a disposizione di chi desidera avere un ritratto stampato. All’interno della Galleria, oltre a realizzare i ritratti, una piccola mostra degli scatti realizzati.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre e tutte le info vengono offerte su richiesta.

Per info e costi:

347.3325979 Andrea De Ieso

L’indirizzo dell’avento:

https://fb.me/e/3UwXS3hgN