Campidoglio live performance e installazione di Pistoletto e Savarese

Per Insieme Siamo Arte, in Campidoglio live performance e installazione di Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese. Biolghini-Angelucci: “Fare assieme, perché arte e cultura siano strumenti di promozione sociale”

La seconda edizione di Insieme Siamo Arte. La Città metropolitana tra cultura e sociale, nata dalla collaborazione tra Città metropolitana e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, si apre con un evento d’eccezione aperto alla cittadinanza. Oggi in Campidoglio gli artisti Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese hanno fuso le loro filosofie artistiche e poetiche nella realizzazione di un’opera che incrocia il noto simbolo del Terzo Paradiso di Pistoletto, formula della connessione di tutti gli elementi, di equilibrio e di condivisione, con il progetto “Flags” di Savarese, che reinterpreta le bandiere dei 196 Stati aderenti all’ONU, dove ogni territorialità si unisce in un unicuum di connessione. “1 + 1 = 3” lo slogan del progetto, che sottolinea come gli incontri tra le differenze producano risultati superiori, per arricchimento e inclusività, rispetto alla semplice somma dei singoli. Sotto gli occhi di tutti, la composizione in live performance di un’opera d’arte collettiva e dalla forte valenza simbolica. Le bandiere dei diversi Paesi sono state collocate sugli appositi supporti che disegnano la struttura continua e infinita del Terzo Paradiso, formando un’unica, grande bandiera, nel segno della fratellanza e della solidarietà. La performance è stata preceduta dall’incontro in Aula Giulio Cesare con gli interventi dei due artisti, dei curatori Francesco Saverio Teruzzi, della Fondazione Pistoletto, e Fortunato D’Amico, dei Consiglieri di Città metropolitana Tiziana Biolghini e Mariano Angelucci, alla presenza delle rappresentanze diplomatiche invitate, dei Comuni metropolitani e dei Municipi di Roma, con la proiezione in apertura del video di Andrea Rusich.

“Ringrazio gli artisti Pistoletto e Savarese per averci consegnato un’opera che rappresenta valori e ideali in piena sintonia con le corde programmatiche su cui impostiamo ogni nostra azione. È sull’incontro e il valore della contaminazione che si costruisce il benessere e il valore collettivo. Co-progettare e fare assieme, termine mutuato dalla salute mentale, sono termini che caratterizzano il loro percorso artistico così come la nostra azione, sia nella cultura che nelle politiche sociali, per un nuovo modello di governo che porti a comunità integrate e solidali, dove l’incontro delle differenze e il valore delle diversità sia plus di ricchezza e progresso. L’arte e la cultura possono e devono essere strumenti di promozione sociale, filo conduttore di tutta l’esperienza di Insieme Siamo Arte: auspichiamo che sia l’inizio di una collaborazione, come quella che con ATCL ci porta a essere dentro le nostre comunità con i 4 mesi di programmazione, tra eventi e laboratori, con cui toccheremo tanti Comuni della Città metropolitana e altrettanti quartieri di Roma”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alla Cultura di Città metropolitana di Roma.

“Oggi abbiamo un forte esempio di quanto possono fare e rappresentare arte e cultura. Il Campidoglio è il luogo dell’incontro di tutti i cittadini, simbolo di una città che è da sempre accoglienza, incontro e pace preventiva. “1 + 1 fa 3” ben rappresenta la nostra visione di gestione della comunità: perché insieme si fa sistema e quando anteponiamo il benessere collettivo a quello individuale abbiamo la chiave per migliorare la nostra società. Tutti noi che rappresentiamo Roma e la sua area metropolitana, governate insieme dal Sindaco Gualtieri, lavoriamo per creare e ricreare ponti tra i popoli e le persone, anche e soprattutto attraverso l’arte e l’educazione. Vogliamo oche questo progetto di pace collettiva sia portato, come già accaduto in altre città, dentro le scuole, perché è da lì che inizia a funzionare meglio la società e il Paese”.

Mariano Angelucci, Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale.