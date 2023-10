Per la giornata degli Ospedali Storici la ASL Roma 1 raddoppia le visite alla scoperta del patrimonio culturale italiano

Domenica 8 ottobre si celebra la seconda giornata nazionale degli ospedali storici, voluta da ACOSI (Associazione culturale per gli ospedali storici italiani) di cui ASL Roma 1 è tra i soci fondatori. Da Milano, Firenze, Venezia, Roma e Napoli, passando per Alessandria, Brescia, Lodi e l’Emilia Romagna sarà possibile visitare gratuitamente 22 luoghi di interesse artistico e culturale spesso chiusi al pubblico, veri e propri tesori nascosti all’interno di storiche istituzioni ospedaliere, collezioni d’arte, antichi strumenti sanitari, chiese ed edifici monumentali, biblioteche e rare collezioni librarie.

La ASL Roma 1 aveva già messo a disposizione per domenica 8 ottobre l’antico monastero dei Santi medici Cosma e Damiano – noto come Complesso Monumentale di San Cosimato – e i suoi chiostri, che dagli anni ’70 ospitano il Presidio Nuovo Regina Margherita. Tuttavia, visto il successo dell’iniziativa e le numerose adesioni ha deciso di raddoppiare inserendo una ulteriore data. Domenica 15 ottobre verranno aperte le porte del più antico ospedale d’Europa, le Corsie Sistine del Santo Spirito in Sassia, che svolge da oltre 800 anni una funzione di accoglienza e di cura nel cuore di Roma, riaperto dopo un restauro epocale a luglio 2022, con una cerimonia di inaugurazione che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ricordiamo che durante la Giornata degli Ospedali Storici i visitatori potranno anche assistere gratuitamente ai concerti di musica classica organizzati a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Segue il dettaglio delle iniziative

DOMENICA 8 OTTOBRE

Complesso monumentale di San Cosimato

Via Roma Libera 76 – Piazza S. Cosimato h 11:30-12.30 Conferenza “Le Clarisse di San Cosimato”, a cura di Associazione Mica Aurea, Ingresso libero fino a esaurimento posti h 15:00 – 17:30 visite guidate ingresso gratuito con prenotazione https://www.eventbrite.com/e/ biglietti-ii-giornata- ospedali-storici-complesso- monumentale-san-cosimato- 728764543367?utm-campaign= social&utm-content= attendeeshare&utm-medium= discovery&utm-term=listing& utm-source=cp&aff= ebdsshcopyurl h. 17:30 Concerto nella Chiesa interna – ingresso libero fino a esaurimento posti Musiche di Mozart, Boccherini, Campagnoli e Paisiello Campagnoli, Quartetto per flauto e archi n.5 in fa maggiore Paisiello, Quartetto in sol maggiore per flauto e archi Boccherini, Trio per archi in re maggiore op. 38 n.5 Mozart, Quartetto per flauto e archi in re maggiore K 285

DOMENICA 15 OTTOBRE – CORSIE SISTINE

Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia – Corsie Sistine

Borgo Santo Spirito 1