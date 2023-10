XV municipio, sabato una giornata di sport al lago di Roma

“Il Municipio XV e Sport e Salute insieme per il “Lago di Roma”, il primo evento sportivo capitolino organizzato nelle acque del lago di Bracciano.

Una giornata di sport e divertimento al Circolo Velico “Compagnia Vela Roma”, in programma per sabato 7 ottobre a partire dalle 10.30 con prove e dimostrazioni gratuite per adulti e bambini di hobie cat, optimist, open skiff, laser, sup, e tanto altro ancora insieme agli istruttori federali della Compagnia della Vela. In programma anche dimostrazioni di beach waterpolo, la disciplina della pallanuoto svolta in acque libere.

Il Lago di Bracciano, grande patrimonio naturalistico confinante con il nostro territorio, offre una grande opportunità; quella di praticare sport all’aria aperta sfruttando al meglio le acque del lago. Non solo mare per gli sport acquatici quindi; ripartiamo dal “Lago di Roma” per valorizzare insieme questa grande risorsa per la nostra città. Grazie davvero a Sport e Salute che ha creduto con noi fortemente nella realizzazione di questa iniziativa e a tutti coloro che si sono messi a disposizione per l’organizzazione”.

Così in una nota l’Assessore allo Sport e al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli

Roma, 4 ottobre 2023

Di seguito il programma della giornata:

Sabato, 7 ottobre, Compagnia della Vela di Roma, Lungolago di Polline, snc – Località Polline (Lago di Bracciano)

Ore 10.30, apertura accoglienza e accredito

Ore 11.00, Gioco sport e giochi didattici in acqua per bambini e adolescenti

Ore 14.30, Prove a vela per bambini, ragazzi e adulti con gli istruttori a aiuto istruttori della Compagnia Vela Roma con attività dimostrative degli allievi delle squadre agonistiche

Ore 15.00, Inizio partite dimostrative di Beach Waterpolo

Ore 17.30, Chiusura attività sportive

Ore 18.00, Aperitivo al tramonto con offerta di prodotti del territorio