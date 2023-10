Via al confronto salute mentale e inclusione

Tre giornate per riflettere e confrontarsi su salute mentale e inclusione, sono quelle organizzate a Rieti dal Dipartimento di Tutela e Promozione della Salute Mentale della ASL Rieti ed dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Si tratta di eventi rivolti alla cittadinanza – e non solo agli addetti ai lavori – su temi importanti come la salute e la malattia mentale, le dipendenze, l’inclusione.

Nella mattina dell’11 ottobre verrà presentato il progetto “Portatori Sani di Diversità”, sovvenzionato dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca. L’intento è quello di valorizzare – attraverso il ricorso a nuove tecnologie – il patrimonio di due luoghi significativi per la Regione Lazio: gli ex Ospedali psichiatrici Santa Maria delle Pietà (ASL Roma 1) e San Francesco d’Assisi (ASL Rieti).

Tra gli eventi riservati alle scuole superiori segnaliamo le proiezioni cinematografiche a cura de’ Lo Spiraglio Film Festival della Salute Mentale e l’incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli, autore tra gli altri dello Strega Giovani 2020 “Tutto chiede salvezza”.

Grande spazio al teatro con Carlotta Piraino e i suoi “Quaderni di Lia Traverso”, Sara Tombelli e “Una ragazzina”, oltre alle passeggiate narrative nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Francesco, accompagnati da Federica Scappa e dal Servizio Educativo del Museo Laboratorio della Mente della ASL Roma 1 – diretto da Pompeo Martelli – con Vera Fusco e Marco Salustri. Non mancano installazioni immersive, dibattiti e talk sul gioco d’azzardo patologico.

Le giornate sono promosse dalla Biblioteca Alessandro Liberati e da Il Pensiero Scientifico Editore.