Ladispoli, le info (alle famiglie) per i testi scolastici

Riceviamo e pubblichiamo – Il Comune di Ladispoli, come avvenuto l’anno scorso, ha adottato una nuova soluzione per l’erogazione delle cedole librarie riferite all’acquisto dei libri di testo per le scuole primarie. La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea che non sarà più distribuita a ciascun alunno.

Le famiglie per poter richiedere i libri dovranno solamente recarsi dal libraio di fiducia con il codice fiscale dell’alunno. Il libraio potrà consegnarvi i libri richiesti solo dopo che ha provveduto ad iscriversi alla piattaforma delle cedole librarie on-line accedendo al sito https://clo.comunefacile.eu.