Garbatella, a teatro per Andrea

Si terrà a Roma il prossimo 14 ottobre (ore 21) e il 15 ottobre (ore 18), al Teatro della Garbatella lo spettacolo “Di Canzoni e di Baci” diretto da Nicola Guerzoni. Una storia di musica e amore ambientata negli Anni Ottanta. Si tratta di un’iniziativa artistica finalizzata alla raccolta di fondi per il supporto delle attività dell’Associazione “Il cuore di Andrea”. Nata nel 2018 e dedicata ad Andrea Pappalardo (1989-2017), giovane studente romano scomparso prematuramente a causa di una rara patologia cardiaca, l’Associazione – che ha già organizzato nell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Corsi BLSD (Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione), promuove da anni nelle scuole la cultura del Primo Soccorso, finanzia borse di studio per la ricerca, favorisce la conoscenza delle cardiopatie, effettua campagne di prevenzione con screening diagnostici e si propone di creare una rete di associazioni che condividono gli stessi fini. Lo spettacolo vedrà come narratori lo stesso Nicola Guerzoni accompagnato da Leonarda Borghini.

Per prenotazioni basta scrivere all’indirizzo cuorediandrea@gmail.com

Andrea Pappalardo (1989-2017), studente scomparso prematuramente a causa di una rara patologia cardiaca, è nato e vissuto a Roma, dove ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Storiche presso l’Università Europea e quella magistrale presso l’Università “La Sapienza”.

Molteplici e vari i suoi interessi che spaziavano dalla letteratura e dalla scrittura al cinema e all’arte, dai viaggi allo sport. Profonda la sua sensibilità che lo portava ad una continua dedizione alla famiglia ma anche ad un’intensa attività di volontariato.

Ad Andrea Pappalardo è intitolato un Premio Letterario promosso dall’Università Europea di Roma, giunto alla IV Edizione e nato per valorizzare il talento narrativo e creativo dei giovani.