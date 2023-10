In Italia il 37% delle donne non dispone di un conto corrente. Il dato emerge dalla ricerca condotta da Episteme dal titolo “Le donne e la gestione famigliare”. “E’ un numero incredibile. La violenza economica è una forma di violenza meno visibile ma funzionale a limitare la libertà femminile”, ha dichiarato la Ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo in Commissione Bicamerale Femminicidio.