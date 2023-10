XV municipio, festa dei nonni, gli appuntamenti

“In occasione della Festa dei Nonni, a cui oggi anche a nome del Presidente Daniele Torquati e di tutto il Municipio XV vogliamo fare i nostri migliori auguri, a partire da venerdì 7 ottobre e fino a mercoledì 13 in tutte le Case Sociali degli Anziani e del Quartiere di Roma Nord si svolgeranno otto appuntamenti dedicati ai nostri anziani e a tutte le bambine e i bambini del territorio.

Intrattenimento, giochi, spettacoli di magia e una merenda a cura di di AISS Cooperativa sociale onlus per trascorrere del tempo insieme e avviare quanto previsto dal nuovo regolamento dei Centri Anziani che punta a rendere questi importantissimi luoghi dei nuovi spazi di condivisione per il quartiere, aperto ai bambini, alle loro famiglie e ai giovani del territorio.

Siamo grati ai nostri anziani, memoria storica del nostro territorio e fondamentale riferimento quotidiano per la nostra amministrazione; le iniziative di questi giorni, aperte anche ai non iscritti delle CSAQ e ai loro nipoti, saranno un’ulteriore occasione per condividere del tempo con loro e con tutta la cittadinanza”.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV, Agnese Rollo e il Presidente di Commissione, Alfonso Rago.

Roma, 2 ottobre 2023

Di seguito tutti gli appuntamenti:

– Sabato 07 ottobre ore 15.30 – 17.30 Festa dei Nonni presso la CSAQ Cesano (Via Orrea 25), presso la CSAQ Isola Farnese (Via dell’Isola Farnese snc), presso la CSAQ La Storta (Via Cassia 1686) e presso la CSAQ La Giustiniana (Via Rocco Santoliquido 88);

– Domenica 08 ottobre ore 15.30 – 17.30 Festa dei Nonni presso la CSAQ San Felice Circeo (Via Prossedi) e presso la CSAQ Farnesina (Via della Farnesina 53);

– Venerdì 13 ottobre ore 16.30 – 18.30 Festa dei Nonni presso la CSAQ Prima Porta (Via delle Galline Bianche 81) e presso la CSAQ Valle Muricana (Via Pegognaga 5).